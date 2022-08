Draghi atteso al Meeting di Rimini: "Inaccettabile violenza l'occupazione russa della Crimea, sul tavolo il nodo gas e i temi economici"

Crimea e guerra

- "L'occupazione della Crimea da parte della Russia nel 2014 è stato un atto di violenza inaccettabile", ha detto il presidente del Consiglio al summit aperto da Zelensky, sottolineando che la lotta per l'indipendenza della penisola è parte della lotta per l'Ucraina. "E parlo a nome dell'Italia intera", ha chiarito.

I nodi economici

- In attesa della riapertura dei dossier "caldi" in Parlamento, a partire dalla prossima settimana, Draghi ha fatto il punto sulle questioni a Palazzo Chigi e probabilmente mercoledì al Meeting di Rimini esporrà i problemi cruciali: dal gas alle stelle ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ancora da completare. Quasi sicuramente Draghi ricorderà ancora una volta la forza dimostrata dagli italiani davanti alla pandemia negli ultimi anni e, oggi, davanti alle difficoltà innescate dalla guerra in Ucraina.