Ue, Draghi: "Bisogna negoziare con l'alleato americano" | "L'Europa torni a decidere"

"Bisogna negoziare con l'alleato americano". Lo ha detto l'ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi rispondendo, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Budapest, a una domanda sulle conseguenze per l'Europa dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. "Trump proteggerà le industrie americane. Quello che l'Europa non può più fare è posticipare le decisioni, tante volte le decisioni si sono posticipate in attesa del consenso e poi il consenso non è mai arrivato".