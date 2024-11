Richiesta Nato sul 2% del Pil, Giorgetti: "Obiettivo ambizioso, all'1,5% nel 2025"

"Dobbiamo liberarci del fardello del debito. Sogno un debito al 60% del Pil, come in Germania", ha dichiarato il ministro. "Così si libererebbero risorse per 45 miliardi di euro in termini di interessi da poter spendere per scuola, sanità, pensionati. Abbiamo un fardello e dobbiamo impegnarci a non farlo aumentare. Sarà importante che la Bce abbassi i tassi e che lo spread si riduca. Così potremo liberarci del fardello e avere più risorse per la spesa sociale e per abbassare le tasse sul ceto medio".