Ita Airways-Lufthansa, l'accordo non è arrivato in commissione Ue

Il confronto non metterebbe in forse la prima trance di 325 milioni e anche la scadenza del 4 novembre non sarebbe ultimativa. Il Mef, che sul tema non ha rilasciato alcun commento, non sarebbe intenzionato a far saltare l'operazione ma vorrebbe procedere nell'operazione, per la quale si è molto speso anche nell'Ue per superare tutti i nodi durante i mesi passati. La richiesta di Lufthansa, invece - spiegano le stesse fonti - avrebbe l'effetto di rendere "gratuiti" gli acquisti dei nuovi vettori aerei e non considera il fatto che, al di la del buon andamento attuale di Ita, il prossimo anno è prevista una crescita del traffico aereo per il Giubileo.