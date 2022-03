Draghi a Conte: "Rispettare impegni Nato o salta il patto di maggioranza"

Prima dell’incontro con il Capo dello Stato, Draghi ne aveva parlato con Giuseppe Conte. Un’ora e mezza di colloquio - molto teso secondo quanto si racconta - durante il quale Draghi avrebbe sottolineato che non ci si può sottrarre agli impegni con la Nato,

pena il far venir meno il patto che tiene in piedi la maggioranza

. Dal canto suo, il presidente pentastellato chiarisce di non aver sollevato “alcuna crisi di governo: dico solo che se dobbiamo programmare una spesa militare un partito di maggioranza può discutere i termini anche temporali per rispettare questo impegno”, ha spiegato.

Leggi Anche Spese militari, Draghi riferisce al Quirinale su tensioni con M5s

“Ho rappresentato a Draghi la preoccupazione del Movimento 5 stelle e anche di una parte del Paese" per l'aumento della spesa militare, ha aggiunto Conte, "

non si sa dove si troveranno questi miliardi

. La collocazione euro-atlantica non verrà mai messa in discussione, ma ci sono molti altri paesi” che ancora non ottemperano alle soglie previste dalla Nato. E quindi arriva l'avvertimento: "Nel Def non ci siano fughe in avanti" . Uno scoglio al momento lontano, in quanto il Documento di economia e finanza, inizialmente previsto in Consiglio dei ministri giovedì, arriverà sul tavolo di Palazzo Chigi solo il 5 o il 6 aprile, dopo la messa a punto del ministero dell'Economia e della ragioneria di Stato.

Parallelamente, la discussione è accesa anche sul finanziamento degli aiuti all’Ucraina. Il Senato è pronto a votare la conversione in legge dell’ultimo decreto, sul quale il governo sarebbe intenzionato a porre la questione di

fiducia per blindare il provvedimento

ed evitare attriti interni alla maggioranza simili a quelli che si sono presentati in commissione.