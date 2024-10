"Sono un maniaco del controllo": ecco chi è il bancario che spiava i conti anche delle sorelle Meloni

Saranno le indagini a chiarire se la vicenda possa essere classificata come un caso di "voyeurismo telematico", spinto da una curiosità morbosa o se sia invece vada inserita in un quadro più ampio. Il 52enne di Bitonto intanto, durante il procedimento disciplinare che lo ha coinvolto e che si è concluso ad agosto con il licenziamento, si sarebbe giustificato affermando di essere un "maniaco del controllo" e avrebbe ribadito di aver agito di propria iniziativa, senza il coinvolgimento di terze persone. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Repubblica", i colleghi avrebbero avuto di lui opinioni contrastanti, tra chi lo avrebbe definito "un gran lavoratore, uno stacanovista vero" e chi invece "molto curioso" e "pettegolo". Un altro elemento ancora da chiarire è come sia stata scoperta la vicenda. Mentre negli ambienti giudiziari si parla della denuncia di una delle vittime, l'istituto di credito afferma di aver individuato autonomamente l'anomalia, grazie ai controlli di routine.