Inchiesta a Bari su conti correnti spiati, Meloni: "Dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano"

La mole degli accessi sarebbe enorme e, a differenza di quanto accaduto nel caso dell'indagine di Perugia sulla fuga di notizie, non si tratta, spiega ancora "Domani", di segnalazioni di operazioni sospette della Uif o di dati di inchieste giudiziarie, ma di notizie molto più private e delicate, come i movimenti dei conti correnti. Gli accessi sarebbero stati quasi 7mila, realizzati tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024, e avrebbero più in particolare riguardato gli oltre tremilacinquecento clienti portafogliati di 679 filiali di Intesa Sanpaolo, sparse in tutta Italia.