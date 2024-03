Dossieraggio, Meloni: "Gravissimo, la libertà di stampa non c'entra"

"Regione - ha continuato - che in un periodo di grande difficoltà ha resistito e resistito alla grande, considerando che questo è un territorio di gente operosa e coraggiosa che non chiede assistenza o regali, chiede semplicemente di avere infrastrutture di collegamento, di avere le condizioni di base per dimostrare il suo valore e per poter competere ad armi pari".

Regionali Abruzzo, Meloni: "Effetto Sardegna? Sono molto ottimista"

"Effetto Sardegna? Lo dobbiamo ancora edere perché non abbiano visto come è andata a finire. Ma sono molto ottimista per l'Abruzzo". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine del suo intervento alla Camera di Commercio a Teramo per la campagna elettorale in Abruzzo. "E' una Regione che in un periodo di difficoltà ha resistito alla grande, con gente che non chiede assistenza o regali", ha aggiunto.