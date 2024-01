Doggy bag, arriva la proposta di legge di Forza Italia per renderla obbligatoria

"La pratica della Doggy bag è in uso da tempo negli Usa, in Europa è obbligatoria già in Francia e Spagna.

Introdurla anche in Italia sarebbe non solo un atto di buon senso che aiuterebbe a contrastare lo spreco alimentare, ma avrebbe anche una finalità sociale e solidale e questo è l'obiettivo della mia proposta di legge". Con queste parole il deputato di Forza Italia Giandiego Gatta, primo firmatario della proposta di legge e responsabile nazionale dipartimento Pesca e acquacoltura del partito azzurro, annuncia la pdl per rendere obbligatoria anche in Italia la pratica di portare a casa gli "avanzi" di un pasto (non) consumato al ristorante.