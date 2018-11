Dl Sicurezza, dalla Camera il via libera definitivo | Protesta Pd con maschere bianche per gli "invisibili"

L'Aula della Camera approva il decreto sicurezza . Dopo aver incassato il voto di fiducia martedì, il provvedimento passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì, 99 no. Il testo, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, diventerà legge. Oltre alla maggioranza si esprimono a favore del provvedimento anche FdI e FI. La Lega esulta, mentre gli esponenti M5s restano immobili. Protesta dei deputati Pd con maschere bianche sul volto .

Maschere bianche sul volto per dire no a un provvedimento che creerà delle "persone invisibili": migranti e richiedenti asilo. E' la breve protesta dei deputati del Pd, in Aula alla Camera. "Quelle persone continueranno a esistere ma per voi sono invisibili, senza nome e senza volto ma noi non li scorderemo", ha detto il capogruppo Dem Graziano Delrio concludendo il suo intervento.

Salvini: "Giornata memorabile" - "Bene, sono molto contento, giornata memorabile, sono felice": è questo il commento del leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, dopo il voto dell'aula della Camera. Salvini non risponde a una domanda sull'allargamento della maggioranza, in questo voto, ai gruppi del centrodestra. "Sono soddisfatto - dice ai cronisti prima di lasciare Montecitorio - che sia rimasto qualche reduce di sinistra a ritenere che l'immigrazione clandestina non sia un problema e che la sicurezza sia una cosa di destra, mentre è una cosa di tutti".



Quattordici deputati M5s non votano, 22 sono in missione - Quattordici deputati del M5S non votano il decreto sicurezza nell'Aula della Camera e altri 22, tra cui Luigi Di Maio, risultano in missione. Nella Lega gli assenti sono 4. Tra gli assenti 5 stelle ci sono anche alcuni che avevano manifestato il proprio dissenso sul provvedimento, come Luigi Gallo, Veronica Giannone, Riccardo Ricciardi, Doriana Sarli e Gilda Sportiello.