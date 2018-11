Maschere bianche sul volto per dire no a un provvedimento che creerà delle "persone invisibili": migranti e richiedenti asilo. E' la breve protesta dei deputati del Pd, in Aula alla Camera. "Quelle persone continueranno a esistere ma per voi sono invisibili, senza nome e senza volto ma noi non li scorderemo", ha detto il capogruppo Dem Graziano Delrio concludendo il suo intervento.