Dl Semplificazioni, stop alla "tassa bontà" e carcere per Xylella: ecco le novità

OBBLIGO DI INDICARE ORIGINI ALIMENTI. Arriva l'obbligo di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti. Finora l'obbligo dell'indicazione di origine valeva solo per alcuni tipi di alimenti come pelati e concentrati di pomodoro, latte e derivati, riso, grano della pasta e pollo. A livello Ue, invece, l'obbligo riguarda carne bovina, miele e uova.



RC AUTO E FARMACIE. Sconti sull'assicurazione Rc auto per chi accetta di installare la scatola nera. Sarà sufficiente aver "stipulato il contratto che ne preveda l'installazione". I proprietari di farmacie non potranno controllare più del 10% degli esercizi esistenti nella stessa regione. Si abbassa così la soglia attuale, fissata al 20%.



ANTINCENDIO, SLITTA L'ADEGUAMENTO. Slitta l'adeguamento delle norme anti incendio nelle scuole e negli asili nido. Il rinvio delle nuove regole rispetto al 31 dicembre 2018 andrà rispettivamente al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2019. Contestualmente, viene previsto un "piano triennale di interventi" con l'obiettivo di "semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio".



XYLELLA, OBBLIGO DISTRUZIONE O SCATTA CARCERE. Gli ulivi contaminati dalla "Xylella fastidiosa" dovranno essere distrutti. Chi non rispetta le misure ufficiali fitosanitarie necessarie ad evitare la diffusione della malattia è punibile con la reclusione da 1 a 5 anni. E' quanto prevede un emendamento preparato dai relatori e criticato dal fondatore del M5s, Beppe Grillo: nel suo blog parla di testi che "non solo incostituzionali e gravemente lesivi delle libertà personali" ma un gravissimo precedente per il nostro Paese e la nostra democrazia".



STOP ALLA TASSA PER LA BONTA'. Approvato il cambio di rotta per l'Ires al terzo settore, fermando quella che era stata ribattezzata la "tassa sulla bontà". Per il non profit, l'Ires tornerà quindi al 12%. L'emendamento, a prima firma Andrea Marcucci (Pd), è stato sottoscritto anche dai capigruppo di M5s, Stefano Patuanelli, e Lega, Massimiliano Romeo. La misura prevede di fermare il raddoppio dell'Ires dal 12% al 24%, che era stato deciso in legge di Bilancio. Il congelamento del raddoppio continuerà fino al varo di un riordino complessivo del settore.



LE LINEE GUIDA PER GLI NCC. Ok ad un emendamento dei relatori, Mauro Coltorti (M5s) e Daisy Pirovano (Lega), al Dl Semplificazioni, nel quale viene quindi travasato il decreto ad hoc che era stato varato dal governo lo scorso dicembre. Due modifiche rispetto al testo originario: una relativa alla Sicilia, considerata ambito unito; l'altra ai casi di invalidità, malattia e sospensione della patente che permetteranno di mantenere la titolarità della licenza o dell'autorizzazione, a patto che "siano sostituiti alla guida dei veicoli o alla conduzione dei natanti per l'intero periodo di durata malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita dell'abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente".



RIGOPIANO, 10 MILIONI A FAMILIARI VITTIME. Autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per speciali elargizioni alle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017 in Abruzzo.L'emendamento prevede che "la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto".



BANDA LARGA E AGENDA DIGITALE. Iter semplificato e più breve per ottenere le autorizzazioni per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata "entro il termine di 90 giorni dalla richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che sia corredata da "idonea e completa documentazione tecnica".



In ogni caso, "il soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo". Inoltre, dal 1 gennaio 2020 i poteri e le funzioni del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale saranno attribuiti al presidente del Consiglio dei ministri, o ad un ministro delegato.