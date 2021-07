Dl Recovery, via libera della Camera: il testo passa al Senato

ansa

Via libera dall'Aula della Camera al dl Recovery. Il testo, su cui il governo ha anche incassato la fiducia a Montecitorio, passa ora al Senato per il via libera definitivo. I sì sono stati 265, 14 i no, 21 gli astenuti. Sul decreto si sono astenuti i deputati di FdI. Giovanni Vianello (M5s) ha annunciato voto contrario in dissenso dal suo gruppo. "I nostri figli pagheranno i danni di questo provvedimento", ha detto.