Dl rave, la Camera approva definitivamente il testo

La Camera ha approvato definitivamente il dl rave con 183 voti a favore, 116 contrari e un astenuto.

Durante e dopo la votazione dai banchi dell'opposizione si sono levate vibranti proteste, ma alla fine la seduta è stata tolta: la prossima si terra' il 9 gennaio quando verrà discusso il decreto Aiuti quater. Con l'approvazione si conclude una maratona ostruzionistica iniziata martedì, quando il governo ha incassato la fiducia sul provvedimento che ora deve andare al Quirinale per la promulgazione e la pubblicazione in extremis in Gazzetta Ufficiale.