Dl Rave, la Camera conferma la fiducia con 206 sì

Maurizio Lupi (Nm) ha chiesto e ottenuto nell'Aula della Camera la seduta fiume sul dl Rave, su cui il governo ha appena incassato la fiducia. Con la seduta fiume i lavori proseguono ininterrottamente, tranne che per brevissime pause tecniche, fino al voto finale sul provvedimento. Si tratta di un espediente della maggioranza per fiaccare l'ostruzionismo dell'opposizione.

Nell'Aula della Camera si procede all'esame dei 157 ordini del giorno , praticamente tutti dell'opposizione, al dl Rave. In base al regolamento di Montecitorio, chi presenta un ordine del giorno può intervenire per cinque minuti per illustrare il suo documento e per altri cinque in dichiarazione di voto. Secondo quanto stabilito nella conferenza dei capigruppo, e ribadito all'Assemblea dal presidente Fontana, i documenti verranno votati non prima di domani alle 19.

Ciriani annuncia la ghigliottina ed è scontro

Per superare l'ostruzionismo dell'opposizione il ministro per i Rapporti col Parlamento ha minacciato l'uso della ghigliottina, cioè la raccolta di emendamenti simili in un unico testo in modo da votarlo (e tendenzialmente bocciarlo) in breve tempo. Ma questo annuncio ha scatenato l'opposizione e costretto a intervenire il presidente della Camera. "Chiamerò il ministro Ciriani per chiedergli delucidazioni. Immagino che riusciremo a intenderci". Lo ha detto nell'Aula Lorenzo Fontana replicando alle opposizioni. La ghigliottina, ha spiegato Fontana, "è prerogativa della presidenza. Non è stata ancora avallata. Per evitarla serve la buona volontà di tutti ma ci sono anche delle prerogative costituzionali che dovremo affrontare da qui a giorno 30", quando scade il dl Rave.