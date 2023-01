Dl Ong, opposizioni contro Lega: vogliono riscrivere legge sui migranti

Sulla questione migranti le opposizioni attaccano la Lega.

Tutte le forze parlamentari fuori dal governo hanno infatti scritto "ai presidenti delle due commissioni Affari costituzionali e trasporti della Camera" per evidenziare i problemi e l'incostituzionalità "degli emendamenti del Carroccio al decreto sulle Ong, con i quali di fatto si vuol riscrivere la legge sull'immigrazione, chiedendo ai presidenti di valutare se possano essere ammessi alla discussione". Secondo le opposizioni non sono ammissibili "sia per estraneità di materia, sia perché ridisegnano una legge, quella sulla migrazione, e questo non è il veicolo giusto per farlo".