Dl Ong, via libera alla Camera: confermata la fiducia al governo

La Camera ha dato il via libera al decreto legge sulle Ong, confermando la fiducia al governo: 202 i sì, 136 i no e quattro gli astenuti.

Il testo, che dopo il voto finale di Montecitorio passerà poi in Senato, intende regolamentare l'azione delle navi delle Organizzazioni non governative nel Mediterraneo. L'obiettivo è quello di assicurare, da una parte, l'incolumità delle persone recuperate in mare, e dall'altra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Introduce quindi nuove regole per il salvataggio dei migranti in mare modificando il cosiddetto decreto Lamorgese e regolando la questione dei salvataggi multipli.