Dl lavoro, via libera al mandato al relatore: martedì in Aula

Il Decreto Lavoro prosegue il suo iter istituzionale.

La Commissione Affari sociali del Senato ha dato il via libera al mandato al relatore, Paola Mancini (Fratelli d'Italia), a riferire in Aula, dove il provvedimento è atteso da martedì 20 giugno. Nel corso dell'esame in Commissione Affari Sociali, è stato ritirato l'emendamento a prima firma Murelli (Lega) che proroga il lavoro agile per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione dal 30 giugno al 30 settembre.