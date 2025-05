Dl infrastrutture, Mit: via libera del Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Infrastrutture. Lo annuncia il Mit in una nota. Un provvedimento, si sottolinea, "urgente e strategico voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per imprimere una forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave, ottimizzare la gestione dei contratti pubblici, assicurare l'efficienza del sistema dei trasporti e valorizzare il demanio, in linea con gli obiettivi del Pnrr e gli impegni europei".