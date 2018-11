Dl Genova, maggioranza va sotto in Commissione: ok emendamento Fi

L'emendamento 25.12, firmato dalla senatrice Urania Papatheu, è stato approvato con 23 voti a favore, 22 contrari e un astensione.Con l'approvazione dell'emendamento presentato da Forza Italia all'articolo 25 del decreto Genova si prevede che le procedure pendenti di condono presentate a Ischia seguiranno comunque la normativa del 1985 ma tenendo conto dei vincoli paesaggistici. A sottolinearlo è il senatore di Fi Paolo Mallegni. "Ci sono così vincoli più stringenti - spiega - quindi tenendo conto dei luoghi di inedificabilità come è giusto che sia. Noi non siamo contrari al condono ma volevamo che fosse organizzato meglio".



M5s: "Due persone hanno tradito l'impegno preso con i cittadini" - "Quello che è successo non riguarda né il governo né la maggioranza, che è e resta solida. Riguarda solo due persone che hanno tradito l'impegno preso con i cittadini: Gregorio De Falco e Paola Nugnes. I lavori in commissione vanno avanti e in Aula correggeremo questa spiacevole stortura". Lo annuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori.



Pd: "Maggioranza va sotto per la prima volta" - "Il governo per la prima volta va sotto in commissione al Senato sua una delle sue maggiori schifezze: il condono sul decreto Genova". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Andrea Marcucci commentando il voto.



Fi: "Schiaffo al capo politico M5s Luigi Di Maio" - " Dl Genova, per Luigi Di Maio vigorosa spallata dai suoi stessi compagni di partito. Uno schiaffo per il capo politico M5s. Bene il lavoro dei colleghi di Forza Italia in Senato. Avanti cosi', facciamo emergere tutte le contraddizioni del governo gialloverde". Lo afferma via Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia.



Di Maio: "Decreto passerà al Senato" - "Non è una cosa che mi preoccupa: il decreto sono sicuro che sarà approvato dal Senato della Repubblica in ultima lettura e non ci saranno altre letture. porteremo a casa il decreto emergenze che ha dentro Genova, i terremotati i Ischia, di Amatrice e tanti altri provvedimenti utili agli italiani". Lo dice Luigi Di Maio al termine del Cdm parlando di quanto avvenuto in commissione in Senato sul dl Genova. Comunque il voto a favore all'emendamento di Fi e l'astensione "rimangono un fatto gravissimo: questo non è un caso isolato, sono diverse settimane che ci arrivano segnali di dissenso da parte di senatori che hanno firmato impegni con il M5s e che devono portare avanti il contratto di governo. De Falco e Nugnes sono già sotto procedura dei probiviri".



"Dissidenti? Per M5s è tempo taglio stipendi.." - Il vicepremier pentastellato lancia poi la frecciatina nei confronti dei senatori "dissidenti". "Questo è periodo di restituzione di tagli di stipendio e mi auguro che tutti vogliano restituire i loro stipendi agli alluvionati perché questo è un periodo importante: stiamo per tagliare due milioni di euro degli stipendi dei parlamentari", sottolinea.