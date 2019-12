Dl fisco, Villarosa: no multe a negozianti senza pos 

"Abbiamo appena approvato l'abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non hanno il pos per i pagamenti con carta di credito/debito". Lo ha reso noto il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa (M5s).. "Pensavate passasse la norma senza la riduzione delle commissioni... invece no. E allora non ci saranno neanche le sanzioni a chi non ha il Pos. Ogni promessa è debito", ha detto.