Dl Fiscale, la Camera dà l'ok alla fiducia: 310 sì e 228 no

La Camera ha confermato la fiducia al governo sul decreto legge fiscale con 310 sì, 228 no e quattro astenuti. La seduta è stata quindi sospesa: riprenderà dalle 14 con l'esame degli ordini del giorno. In base ad accordi informali tra i gruppi parlamentari, si dovrebbe giungere al voto finale in giornata. Qualche ora prima il governo aveva ottenuto la fiducia anche sul ddl Anticorruzione , che ora torna a Montecitorio per la lettura definitiva.

Il decreto fiscale era già stato approvato in prima lettura a Palazzo Madama. "Con questo provvedimento il governo vessa ancora di più le imprese. È per questo che oggi siamo scesi in piazza per stare al fianco dell'Italia che produce", ha commentato il senatore di Fratelli d'Italia Andrea de Bertoldi.



Il disegno di legge sull'Anticorruzione, invece, ha passato indenne l'esame al Senato correggendo, come voluto dal M5s, il piccolo inciampo della maggioranza alla Camera sul peculato. Un testo che vede tra le misure principali la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, il Daspo per i corrotti e obblighi più stringenti di rendicontazione per partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate.