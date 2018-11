Dl fisco, via libera del Senato: in allarme il Terzo settore per un emendamento sulle detrazioni delle donazioni

Donazioni, il Ministero rassicura: "Nulla cambia" - "Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali o in natura". Questo è l'emendamento all'articolo 83 del Codice del Terzo settore che spaventa il mondo delle Fondazioni e organizzazioni non profit poiché è stata cancellata la parola "denaro". Ciò che spaventa è che così siano state eliminate le detrazioni per le donazioni in denaro creando un arresto in un settore che già affronta una crisi di fiducia. Ma dal Ministero del Lavoro i rappresentanti hanno avuto rassicurazioni e garanzie che invece "nulla cambia". Garanzie che però non hanno tranquillizzato il mondo degli enti non commerciali.



Terzo settore, fondi inutilizzati a Btp - Obbligo per le banche di "girare" le somme non spese a fini sociali raccolte con i nuovi "Titoli di solidarietà" all'acquisto di titoli di Stato. Ritocchi alle detrazioni per le erogazioni liberali. Ok alla lotteria filantropica, con donazioni di minimo 500 euro.



Addio al condono, si sanano gli errori formali - Cancellato il condono, al suo posto arriva la sanatoria sugli errori formali, da correggere pagando un forfait di 200 euro per anno d'imposta. L'introito previsto è di circa 1,1 miliardi in due anni.



Rate light, niente sanzioni per piccoli ritardi - Le rate per la rottamazione ter dal 2020 passano da 2 a 4 scadenze l'anno, di importi quindi piu' bassi, ma vanno sempre saldate in 5 anni. Niente sanzioni per ritardi entro i 5 giorni.



Maxisconti per chiudere liti con il Fisco - Sconto del 10% e senza sanzioni e interessi (pagando quindi il 90% di quanto richiesto) per chiudere la lite per cui si è solo presentato ricorso. In caso di vittoria in primo grado si può pagare il 40% del dovuto per chiudere, con vittoria in secondo grado il 15%. Se c'è doppia vittoria del contribuente, si chiude con il 5%.



Stop patente a evasori seriali Rcauto - Raddoppia tra 848 e 3.393 euro) la multa per gli automobilisti che verranno 'beccati' piu' di una volta senza assicurazione, che rischiano anche la sospensione della patente per 2 mesi.



Incentivi per rete unica Tim Open Fiber - Si crea la cornice per la rete unica a banda ultralarga a controllo pubblico, con norme per la concorrenza e attenzione ai dipendenti. L'Agcom per il meccanismo di remunerazione terra' conto "del costo storico" delle reti e "della forza lavoro" dei soggetti coinvolti.



Dal 2020 dichiarazione precompilata dell'Iva - Scatta grazie ai dati acquisiti con l'obbligo di e-fattura, da cui sono esclusi medici e farmacisti. Per chi la accetta stop al registro delle fatture e degli acquisti. Sanzioni congelate fino a settembre.



Gdf entra nei conti bancari - Le Fiamme gialle potranno avere accesso ai dati di sintesi dei conti correnti, che potranno essere conservati per 10 anni.



Stop governatori-commissari della Sanità - Fine del "doppio ruolo", introdotto dal governo Renzi, subito ribattezzato 'norma De Luca'. I commissari dovranno avere competenze anche in materia di anticorruzione.



Banche, proroga per Popolari-Spa, ritocchi alle Bcc - Le popolari (mancano Bari e Sondrio) avranno tempo fino al 31 dicembre 2019 per trasformarsi in Spa. Per le Bcc, scatta una deroga per le Raiffeisen, che potranno optare per i sistemi di tutela sul modello tedesco. Rafforzata la vigilanza sui nuovi gruppi. Cade quindi la norma sullo scudo anti-spread che prevedeva che le banche "i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato" avessero la facoltà di non applicare i principi contabili internazionali che obbligano a valutare gli attivi al valore di mercato, riflettendo quindi subito sui bilanci, ad esempio, gli effetti della svalutazioni dei titoli di Stato. Uno scudo anti-spread rimane per le assicurazioni.



Sblocco per conti correnti e assicurazioni dormienti - Arriva l'obbligo di verifica annuale e tempestivo avviso ai beneficiari dell'esistenza di polizze vita, evitando che diventino dormienti. Stesso principio per le banche.



Altri 12 mesi per la cassa integrazione straordinaria - La cassa integrazione straordinaria per crisi aziendali consentita alle imprese sotto i 100 dipendenti viene concessa fino a dicembre 2019.



Maggiorato il bonus bebé - Anche i nati o adottati del 2019 avranno l'assegno da 960 euro (per le famiglie entro i 25mila euro di Isee, raddoppia sotto i 7mila euro) per un anno. Dal secondogenito, questa la novità, il bonus aumenta del 20%.



Case popolari, arriva la sanatoria - Chi ha venduto a prezzi di mercato case avute a prezzo calmierato non dovrà restituire le extra somme: basterà pagare una percentuale. Si tratterebbe, solo a Roma, di circa 200mila immobili interessati.



Emergenza maltempo - In arrivo al Mef un fondo di 525 milioni per le alluvioni e le calamità naturali. La dotazione iniziale è di 475 milioni nel 2019 e di 50 milioni nel 2020.



Money transfer - Per i trasferimenti fuori dall'Ue oltre i 10 euro, in sostanza le rimesse degli immigrati, si pagherà l'1,5%.



Meno tasse sulle sigarette elettroniche - L'imposta sui liquidi con nicotina passa dal 50% al 10%, per quelli senza nicotina dal 50% al 5%. Ridotta dal 50% al 25% anche la misura per il calcolo dell'accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione. Concessa la vendita online ma solo in Italia e solo ai depositari autorizzati. Il costo è di 70 milioni l'anno.