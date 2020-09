Dl Covid, il governo pone la fiducia alla Camera | Le opposizioni: "Vergogna"

Il governo pone la fiducia sul decreto legge Covid. Ad annunciarlo alla Camera è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà , cogliendo di sorpresa l'assemblea di Montecitorio. Sul testo ci sono infatti non più di quaranta emendamenti e i gruppi erano quindi sicuri che si sarebbe scelta la via ordinaria. La notizia ha suscitato forti proteste in Aula tra i banchi dell'opposizione, dove molti parlamentari hanno urlato "Vergogna".

Baldelli (Fi): "Questo governo prende a sberle il Parlamento" - "Per problemi tutti interni alla maggioranza - ha detto il deputato di Forza Italia Simone Baldelli - questo governo, di fronte a quaranta emendamenti, prende a sberle il Parlamento. Cominciamo bene la stagione, adesso andate in tv a dire che voi difendete la democrazia e la rappresentanza. Vergogna, siete dei pasticcioni. Questo è l'inizio della stagione e l'inizio della fine".

Foti (Fdi): "Il nodo è il tema dei servizi segreti" - "La richiesta di fiducia - ha rincarato Tommaso Foti, di Fratelli d'Italia - avviene non per l'ostruzionismo ma esclusivamente perché c'è un emendamento, il numero 1.121, che solleticando il tema dei servizi segreti a firma del più grosso partito che sostiene questo governo, è un emendamento che va contro questo governo. Non basta dire che la fiducia è autorizzata dal Consiglio dei ministri, doveva dire quale Consiglio dei ministri, in quale data. Perché o D'Incà ha doti divinatorie o è un bugiardo".

D'Incà: "Fiducia autorizzata il 7 agosto" - Il ministro ha poi precisato che la richiesta della fiducia è stata autorizzata nel Cdm del 7 agosto.

Dieni (M5s): "Non si risolvono così i problemi" - E' poi intervenuta Federica Dieni, M5s, prima firmataria dell'emendamento sui servizi che intende sopprimere il comma sesto, sottoscritto da 50 deputati, per chiarire: "Non è un emendamento che va contro il governo o contro Conte. L'intento è modificare la normativa in Parlamento. Non sono contenta della fiducia, non si risolvono le cose così, mi dispiace, le cose si risolvono in Parlamento, l'approccio più utile sarebbe stato rimettersi all'Aula perché la normativa sui servizi riguarda tutti. Sono profondamente contrariata dall'apposizione della fiducia e ci tengo che resti agli atti".