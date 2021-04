Dl aperture: salta il riavvio dei centri commerciali nel weekend

IPA

Salta la riapertura dei centri commerciali nei fine settimana. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio. Per il presidente di Federdistribuzione, Alberto Frausin, si tratta "di una scelta inaspettata e senza alcuna spiegazione".