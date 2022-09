Dl Aiuti, ok dal Senato | Conte: ora Letta chieda scusa |  Smart working e Copasir: tutte le novità  

Con un testo in extremis che sblocca la cessione dei crediti limitando la responsabilità solidale. Una mediazione di cui i partiti fanno a gara per intestarsi il merito, a partire da Giuseppe Conte per il Movimento 5 Stelle, e che sblocca uno stallo che da giorni teneva in scacco i 17 miliardi di sostegni a famiglie e imprese del decreto Aiuti bis. Aprendo anche la strada verso la prossima tranche di misure contro il caro-energia, per la quale il governo è già pronto a mettere sul piatto altri 12-13 miliardi e che potrebbe vedere la luce entro la settimana.

L'accordo sul Superbonus -

Dopo giorni di lavoro in Senato, tra le resistenze del M5s e la mediazione del governo per evitare un condono tombale, la schiarita è arrivata in mattinata, quando il sottosegretario all'Economia, il leghista Federico Freni, si è presentato all'avvio dei lavori con l'attesa riformulazione, annunciando ottimista: "Accontenterà tutti".

La soluzione trovata prevede che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti di bonus edilizi e superbonus si configuri solo se il concorso nella violazione avviene "con dolo o colpa grave". E stabilisce che, per i crediti sorti prima della stretta anti-frode del novembre 2021, i soggetti diversi da banche, intermediari finanziari e assicurazioni, debbano acquisire comunque l'asseverazione ex post. Una formulazione che accontenta tutti, con la corsa dei singoli partiti a mettere la bandierina sull'intesa.

La scheda con tutte le novità -

Addio al "docente esperto" ma solo nella forma, non nella sostanza. Smart working fino alla fine dell'anno per lavoratori fragili e genitori di figli sotto i 14 anni. Istitutizione del Copasir provvisorio tra una legislatura e l'altra. Sono alcune delle principali novità introdotte nel decreto Aiuti bis nel corso dell'esame parlamentare, approvate tutte una volta superato l'ennesimo scoglio sulla cessione dei crediti del Superbonus.

Con il via libera del Senato, a cui seguirà un esame lampo alla Camera, si mette di fatto in salvo il provvedimento da 17 miliardi di euro varato a inizio agosto dal governo Draghi per venire incontro a famiglie e imprese provate dal caro-energia. Oltre che il rinnovo nel terzo trimestre delle misure di contenimento delle bollette (azzeramento degli oneri di sistema, taglio dell'Iva sul gas, rafforzamento del bonus sociale, credito d'imposta per le aziende), il decreto contiene infatti anche il taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti, il doppio intervento sulle pensioni, l'estensione del bonus 200 euro ai lavoratori non coperti dal primo dl Aiuti, il rafforzamento del bonus trasporti. Le modifiche introdotte dai senatori in un clima di accesa campagna elettorale, introducono nuove norme e ne correggono altre. Ecco le principali, che si sommano allo sblocco delle cessioni dei crediti dei bonus edilizi.

ANCORA SMART WORKING FINO AL 31 DICEMBRE -

Come richiesto a gran voce dal ministro del Lavoro dem Andrea Orlando, il lavoro agile torna, anche senza accordo, per i lavoratori fragili e per i genitori di under 14. Le risorse necessarie sono state trovate a valere su fondi del Ministero.

DOCENTE ESPERTO, ADDIO ALLA QUALIFICA, NON ALL'INCENTIVO -

I due termini, rifiutati immediatamente dai sindacati della scuola per non creare insegnanti di serie A e di serie B, scompaiono dalla legge. Il percorso di formazione incentivato rimane, ma "la progressione di carriera" verrà stabilita nell'ambito della contrattazione collettiva.

P.A, PER I VERTICI DEROGA AL TETTO DI 240MILA EURO -

Le figure apicali dei ministeri ma anche quelle delle forze dell'ordine potranno godere di una deroga ai limiti retributivi previsti per la pubblica amministrazione. Rientrano tra gli altri il Capo della polizia, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante generale della Guardia di finanza e il Capo di Stato maggiore della Difesa.

ARRIVA IL COPASIR PROVVISORIO -

All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti, le funzioni saranno esercitate da un Comitato per la sicurezza ad hoc con i membri del Comitato precedente che siano stati rieletti in una delle Camere. Il Comitato decade dopo 20 giorni dalla votazione della fiducia al governo.

POSSIBILE ASSUMERE I PRECARI DEL PNRR -

Le assunzioni nella P.a. per il Pnrr, al momento tutte a tempo determinato, legate alla durata del Piano, potranno diventare stabili. Ma solo a partire dal primo gennaio 2027.

SALE IL TETTO DI IMPIGNORABILITÀ DELLE PENSIONI -

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non potranno essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

50 MILIONI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE -

Contro il caro-energia arrivano contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni nel 2022, per le associazioni sportive e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.