Dl Aiuti bis, stop alla deroga al tetto degli stipendi dei manager P.a.: governo presenta un emendamento

Il governo ha presentato un emendamento soppressivo dell'art.

41 bis del decreto Aiuti bis, che giovedì approda alla Camera dopo essere stato approvato dal Senato. L'articolo che l'esecutivo intende abolire prevede un "trattamento economico accessorio", anche in deroga al tetto di 240mila euro previsti per i manager pubblici, per le figure apicali delle forze dell'ordine, delle forze armate e della Pubblica amministrazione.