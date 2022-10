Camera, il centrodestra punta su Lorenzo Fontana presidente

Matteo Renzi, intervistato dal "Messaggero" nega di aver votato, insieme al suo gruppo di senatori, Ignazio La Russa per la presidenza del Senato. "Se io orchestrassi un'operazione del genere, la rivendicherei. Di più: andrei all'incasso. Io non c'entro nulla, questa è una resa dei conti tutta interna al centrodestra. Può essere stato chiunque. Non scherziamo: non ci si cappotta per sbaglio. Io, Letta e Gentiloni siamo durati per cinque anni di legislatura. E poi io non sono uno bravo a fare questo tipo di calcoli".