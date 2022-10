Camera, Lorenzo Fontana: "La grandezza dell'Italia è nella diversità, Papa Francesco riferimento spirituale per tutti"

Subito dopo la proclamazione, l'esponente della Lega evidenzia come "Montecitorio rappresenti le diverse volontà dei cittadini. La nostra è una nazione multiforme con diverse realtà storiche e territoriali che l'hanno fatta grande". E sul Pontefice: "Volevo dedicare un primo saluto a Papa Francesco, che rappresenta un riferimento spirituale per la maggioranza dei cittadini italiani".

"Mattarella perno della nazione"

- "Desidero rivolgere un vivo e autentico saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perno della nostra nazione e fondamentale garante della nostra Costituzione", afferma Fontana nel discorso di insediamento. Il neo presidente della Camera si è congratulato con Ignazio La Russa e ha salutato il segretario generale di Montecitorio e il suo predecessore Roberto Fico.

"L'Italia non deve omologarsi"

- Secondo Fontana, l'Italia "deve dare forza alla propria peculiare natura, senza omologarsi a realtà estere più monolitiche e a culture che non diversificano". Il nostro Paese "ha saputo rialzarsi dalle rovine della II guerra mondiale, grazie anche alla nostra ingegnosità e creatività. Serve recuperare anche un po' di orgoglio di quello che siamo. Il ruolo del Parlamento non deve prescindere dalla valorizzazione delle diversità e non deve cedere all'omologazione, che è strumento dei totalitarismi, delle imposizioni centrali sull'espressione delle volontà dei cittadini". Per Fontana "la diversità non è rottura, non è indice di superiorità, ma espressione di democrazia e rispetto della storia".

Il ruolo delle autonomie

- Parte del discorso di Fontana ha riguardato le autonomie. "Come ricordato da Mattarella, il ruolo delle autonomie è decisivo. Il pluralismo delle istituzioni e nelle istituzioni rafforza la democrazia e la società. Dalle risposte che daremo dipenderà la qualità della democrazia. Serve portare avanti grande collaborazione".

Il ringraziamento a Bossi

- "Permettetemi un ringraziamento personale all'onorevole Umberto Bossi senza il quale non avrei mai iniziato la mia attività politica", dichiara ancora l'ex ministro per la Famiglia.

I temi fondamentali

- Lorenzo Fontana passa poi a elencare quelli che reputa i temi fondamentali della nuova legislatura. "Dovremo affrontare temi fondamentali per il presente e il futuro del nostro Paese: la definitiva uscita dalla crisi pandemica; la prosecuzione nell'impegno per la ricerca della pace nel generale quadro della comunità internazionale e dei rapporti tra Ucraina e Russia; il rinsaldarsi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, a cominciare dal rispetto degli impegni assunti con il Pnrr; il contrasto all'inflazione e al caro energia".