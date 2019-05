Dino Giarrusso (M5s) lancia un sondaggio contro Berlusconi e lo perde

"Meglio io o Silvio Berlusconi?", questo il sondaggio che Dino Giarrusso, ex Iena televisiva come lui si auto definisce (anche se la trasmissione ha preso le distanze) e candidato M5s alle Europee, ha lanciato sulla propria pagina Facebook. Peccato che alla fine la consultazione telematica si sia rivelata un boomerang. Il presidente di Forza Italia è nettamente in vantaggio (nel momento in cui scriviamo).