Dimissioni sindaco di Paestum (Salerno), Mastella: "Obbligo morale di lasciare è un meccanismo perverso"

Dopo le dimissioni del sindaco di Paestum (Salerno), Franco Alfieri, (per presunti appalti truccati) arriva il commento di Clemente Mastella che si schiera con il primo cittadino, mettendo a confronto la sua carriera politica. "Circa le vicende giudiziarie che in queste ore suscitano clamore in Campania occorre parlare un linguaggio molto schietto e netto, un linguaggio di verità - afferma il sindaco di Benevento e leader di "Noi di Centro" -. E sollecitare una riflessione sincera da parte della classe dirigente di ogni colore. Quando l'intero partito di cui ero leader, l'Udeur, fu messo sotto assedio giudiziario mi dimisi da Ministro della Giustizia. Fu la più grave ingiustizia mai perpetrata in Italia, in epoca repubblicana, ai danni di una formazione politica: mai prima di allora un intero partito era stato tacciato di essere un'associazione a delinquere, sottoposto a una gogna terribile, poi smontata completamente dalle sentenze. Mia moglie Sandra, che pure finì ai domiciliari, ritenendo ingiusto quell'assalto giudiziario e volendo rivendicare la sua assoluta estraneità e innocenza, fece una scelta diversa, una scelta di coraggio che poi le fecero pagare, restando presidente del Consiglio regionale. Oggi dico, alla luce del proscioglimento da ogni accusa con formula piena, che ebbe ragione lei e non io".