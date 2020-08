Di Maio super abbronzato, la tintarella del ministro scatena l'ironia social

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio finisce ancora una volta nel vortice dell'ironia social. Stavolta non è però a causa di uscite o dichiarazioni poco brillanti, ma per il suo aspetto fisico. Durante l'incontro col suo omologo cinese Wang Yi, l'ex vicepremier ha infatti sfoggiato un'abbronzatura "esagerata". Una scelta che ha scatenato non poche critiche, da chi non ha tollerato lo "sfoggio" di tintarella dato che il Paese sta attraversando una delle estati più difficili della sua storia e che molti non si sono potuti permettere nemmeno un giorno di vacanze.