Cina, la gaffe di Di Maio: chiama "Ping" il presidente cinese Xi Jinping

la gaffe di Di Maio al grande expo delle importazioni di Shangai.

Ha fatto un po' di confusione Luigi Di Maio con il nome del presidente cinese al grande Expo delle importazioni di Shanghai. Al vicepremier è scappato un "presidente Ping" per ben due volte, ma il segretario generale del partito comunista si chiama Xi Jinping abbreviabile, al massimo, con un "presidente Xi". Ma forse Di Maio, che non mastica il cinese, non sa che da quelle parti il cognome (Xi), viene prima del nome (Jinping): invece lui o ha chiamato con il nome di battesimo, neppure per intero. E' come se Xi si fosse rivolto a lui chiamandolo "ministro Gigi" o "ministro Di".