Di Maio scrive a Le Monde: "Francia democrazia millenaria" | Ma la Rivoluzione risale a 230 anni fa

Il ministro del Lavoro non è nuovo a "scivoloni" durante i suoi interventi pubblici, come nel caso del "corpo umano composto al 90% d'acqua" e a quell'occasione in cui chiamò "Ping" il presidente cinese Xi Jinping.



"Francia Paese amico" - Nella lettera Di Maio ha elogiato la Francia come un Paese "amico" e il suo popolo come "un punto di riferimento" per l'Italia e l'Europa. Il vicepremier ha poi citato "ricette ultra-liberiste dei partiti di destra e di sinistra che hanno precarizzato la vita dei cittadini e ne hanno ridotto fortemente la capacità di acquisto".



"Ribadisco la massima collaborazione" - Nella missiva si legge: "Non guardiamo a voi come a un nemico. E nonostante le divergenze politiche e di visione economica tra il governo francese e quello italiano, credo questo non debba intaccare lo storico rapporto di amicizia tra i nostri due Stati. Per questo, come rappresentante dell'esecutivo, voglio ribadire la massima collaborazione per le questioni che più ci stanno a cuore come nazione e come membro fondatore dell'Ue".