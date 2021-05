Coronavirus, dal 15 maggio stop alla quarantena per chi arriva dai Paesi Ue

Dal 15 maggio sarà superata la mini quarantena prevista ora per chi proviene dagli altri Paesi europei . E' quanto stabilito dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e da quello della Salute, Roberto Speranza, a un tavolo sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. Lo stop alla quarantena varrà anche per i cittadini che arrivano dal Regno Unito e da Israele.

Dal 15 maggio, dunque, per fare ingresso in Italia dai Paesi Ue, Regno Unito e Israele basterà un tampone negativo o essere vaccinati o guariti dal Covid negli ultimi sei mesi. Di fatto, si tratta delle stesse regole in vigore in Italia per gli spostamenti verso Regioni non gialle.

In merito agli Usa, verranno potenziati i voli Covid-free, ed entro la metà di giugno l'obiettivo è quello di riaprire eliminando la quarantena anche per i turisti provenienti dagli Stati Uniti, e applicando sempre lo stesso criterio (tampone, vaccino o guarigione).

Covid, volo dall’India atterrato a Fiumicino: 23 positivi su 223 Ansa 1 di 30 Ansa 2 di 30 Ansa 3 di 30 Ansa 4 di 30 Ansa 5 di 30 Ansa 6 di 30 Ansa 7 di 30 Ansa 8 di 30 Ansa 9 di 30 Ansa 10 di 30 Ansa 11 di 30 Ansa 12 di 30 Ansa 13 di 30 Ansa 14 di 30 Ansa 15 di 30 Ansa 16 di 30 Ansa 17 di 30 Ansa 18 di 30 Ansa 19 di 30 Ansa 20 di 30 Ansa 21 di 30 Ansa 22 di 30 Ansa 23 di 30 Ansa 24 di 30 Ansa 25 di 30 Ansa 26 di 30 Ansa 27 di 30 Ansa 28 di 30 Ansa 29 di 30 Ansa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Inoltre, ha sottolineato Di Maio, "stiamo provvedendo ad organizzare dei voli Covid-free anche per Dubai, dove da ottobre partirà l'Expo. Continuiamo a lavorare sodo per riaprire in sicurezza".

"Il turismo - ha ricordato il ministro - è una chiave importante della ripartenza dell'Italia, e dobbiamo pianificare bene l'estate, affinché salute, economia e lavoro non vengano messi in pericolo".