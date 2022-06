Di Maio: "Lascio il M5s, scelta sofferta che mai avrei pensato di fare"

"Io e alcuni colleghi lasciamo il Movimento 5 Stelle.

È una scelta sofferta che mai avrei immaginato di dover fare". Lo ha detto Luigi Di Maio in conferenza stampa, annunciando la formazione del nuovo gruppo politico "Insieme per il futuro" nel quale sono confluiti 60 parlamentari ex 5 Stelle. Io vittima di escalation di attacchi personali da parte del M5s. "Ringrazio il M5s che ha fatto molto per me, ho ricambiato dando il massimo per loro in tutti questi anni", ha aggiunto il ministro degli Esteri. E ancora: "Le posizioni dei dirigenti del Movimento indebolivano l'Italia".