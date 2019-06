Di Maio incontra consiglieri comunali:ok conferma deroga a 2 mandati

"Ci siamo incontrati con circa cento consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione del M5s. Abbiamo discusso della regola dei due mandati per i consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione e siamo tutti d'accordo sul fatto che si può superare". Lo scrive su Facebook Luigi Di Maio. "Solo per loro, non per i consiglieri regionali e non per i parlamentari nazionali ed europei", spiega il leader pentastellato.