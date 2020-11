Di Maio: "Il sacrificio non riguarda le piste da sci, ma medici e malati"

"Il sacrificio non riguarda le piste da sci, ma medici e malati". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a "Stasera Italia" ribadisce la linea del governo sul no alla riapertura degli impianti sciistici nel periodo natalizio.

"Tra un po' non dovremmo fare più sacrifici - dice Di Maio - il dibattito sulle piste da sci è un po' surreale. Dovremmo invece interrogarci su quando riapriranno le scuole. Del Natale dovremmo innanzitutto preservare lo spirito e questo significa preservare la vita. Noi chiudiamo gli impianti da sci per evitare assembramenti, chi decide di andare in un altro Stato europeo deve fare la quarantena".