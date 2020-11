Calabria, Guido Longo nuovo commissario alla Sanità: ok del Consiglio dei ministri

Ansa

A venti giorni dalle dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, è stato nominato il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera alla nomina del prefetto Guido Longo. La riunione è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. "Longo è un uomo delle istituzioni, che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità", ha scritto su Twitter il premier Giuseppe Conte.