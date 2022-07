L'affondo di Luigi Di Maio: "Il governo è caduto per questioni personali di Conte e Salvini, stavano crollando nei sondaggi"

Luigi Di Maio

politica estera

"Zona Bianca"

dimissioni di Mario Draghi

temeva la crisi di governo già da un mese, quando aveva dichiarato che Conte avrebbe potuto far saltare tutto sullae sull'Ucraina. Con questa denuncia, il ministro uscente degli affari esteri inizia il suo intervento a, dove analizza le criticità che hanno portato alle, senza risparmiare l'affondo a Giuseppe Conte e Matteo Salvini.



"Mentre ero in Lussemburgo, il M5s mi attaccava tramite il presidente della Camera, Fico - ricostruisce Di Maio nella trasmissione di

Giuseppe Brindisi

- Poi abbiamo visto quello che è successo sulla questione del Decreto Aiuti e infine ci siamo ritrovati con una crisi di governo".

E sentenzia: "Io avevo avvertito tutti e sono convinto che i cittadini non abbiano ancora capito perché si debba andare a votare il 25 settembre. Lo dico con molta franchezza, le uniche ragioni per cui

Matteo Salvini

Giuseppe Conte

stavano precipitando nei sondaggi

hanno fatto saltare il governo Draghi sono personali, sono legate al fatto che. Non potremo fare una serie di misure e purtroppo questo lo pagherà la povera gente".

Quindi Di Maio guarda alla prossima proposta politica e prende le distanze dagli altri programmi elettorali: "Quando Conte e Salvini verranno a raccontarvi che vogliono

abbassare le tasse

sono scappati

e i costi delle bollette, ditegli che potevano farlo con Draghi e non hanno voluto,".

Il discorso prosegue, garantendo la non governabilità "con chi è scappato dal governo Draghi" e tornando sul M5s di cui per anni ha fatto parte: "Eravamo stati votati nel 2018 per andare al governo e fare le riforme, con tutti gli errori del caso, ma

non avevamo mai detto di metterci a sfasciare governi

molti elettori delusi

. Infatti, ci sonoe a loro parleremo per portarli dalla nostra parte".



Infine, il capitolo

Pnrr

Mattarella

interesse del Paese

interesse elettorale

: "Dipenderà dalle forze politiche che accoglieranno l'appello del presidente della Repubblica. Ci sono delle riforme che devono essere approvate dal Parlamento e riusciremo a stare nei tempi solo se l'verrà anteposto all'".