Di Maio a Salvini: "Dare ragione ad ArcelorMittal danneggia la trattativa" | E su Atlantia: "Farebbe male ad Alitalia"

"Sulla questione di Atlantia, se abbiamo detto a Genova che revocavamo le concessioni autostradali, il giorno in cui in maniera coerente lo faremo quell'azienda perderà valore in Borsa. Non può essere coinvolta", aveva affermato il ministro del Lavoro.



La replica di Atlantia - Da parte sua Atlantia sottolinea che le dichiarazioni odierne di Di Maio "perturbano l'andamento del titolo Atlantia in Borsa, anticipando la presunta conclusione di un procedimento amministrativo che il ministro Toninelli ha affermato solo ieri 'essere ancora in corso', e determinano gravi danni reputazionali per la società". "Si ricorda infine - conclude la nota - che Atlantia è il leader mondiale nel settore delle concessioni autostradali e aeroportuali, con oltre 14mila km di rete e 30mila dipendenti nel mondo".



La risposta di Di Maio sulla vicenda ArcelorMittal arriva all'indomani delle parole di Salvini che ha sottolineato come "con 15mila posti di lavoro non si scherza", affermando che avrebbe mantenuto "le garanzie legali" per i manager perché "non si può cambiare un contratto in corso d'opera". Una chiara frecciata alla scelta M5s di eliminare le immunità.



"Ho proposto una serie di alternative che consentiranno a Mittal di andare avanti - precisa Di Maio in un'intervista a Porta a Porta -. Sono d'accordo che non può pagare per gli errori del passato ma nessuno può dire allo Stato che chiude se non fa una legge. Al centro ci sono i cittadini di Taranto non le multinazionali".



Tavolo al Mise con sindacati il 9 luglio - Nel frattempo il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per il 9 luglio alle ore 16 il tavolo con i sindacati sulla situazione dell'ex Ilva, ora Arcelor Mittal. La riunione sarà presieduta da Di Maio. Il tavolo, spiega una nota del Mise, è stato convocato "per effettuare il monitoraggio dell'accordo sindacale a seguito delle azioni unilaterali di ArcelorMittal".