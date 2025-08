I deputati M5s in aula riproducono la bandiera palestinese | Accuse al governo: "Avete saputo e voltato lo sguardo"

Il deputato M5s ha quindi spiegato che si tratta non più "solo della bandiera della Palestina, ma è anche la bandiera di chi lotta per l'umanità e voi siete colpevoli di aver saputo, taciuto e voltato lo sguardo dall'altra parte mentre un popolo veniva sterminato. Siete colpevoli di aver stretto la mano a un genocida, di aver sostenuto politicamente ed economicamente chi ha attuato il più grande sterminio di questa porzione di secolo. E siete colpevoli, per sempre, di non essere stati umani".