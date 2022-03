Decreto Ucraina, ok Senato alla fiducia con 214 sì e 35 no: è legge

I senatori presenti erano 249. Il provvedimento, che prevede misure per l'accoglienza dei profughi e dispone l'invio di equipaggiamenti militari a Kiev, è legge.

L'esecutivo, mercoledì sera, aveva posto la questione di fiducia, blindando così il testo votato anche da Fratelli d'Italia, in prima lettura, alla Camera, e motivo di forti tensioni tra il governo e il M5s la cui posizione, ha chiarito più volte il leader Conte, era un "no" all'aumento delle spese per armi fino al 2% del Pil entro il 2024.

