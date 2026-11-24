Nel provvedimento tra le tante norme - che vanno dal sostegno agli alunni con disabilità, contrasto alla dispersione scolastica e al cyberbullismo - ci sono anche quella che dall'anno scolastico 2027/2028 prevedono il tetto del 30% degli alunni di origine straniera nelle classi prime con alcune deroghe e il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari con il volto coperto. Ricordiamo che, al Senato, il voto della maggioranza si è spaccato sull’emendamento legato agli e-book. Una misura che prevede l'offerta da parte degli editori di libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea.