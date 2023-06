Decreto Lavoro, Forza Italia assente: maggioranza sotto in commissione | Opposizioni all'attacco, Tajani: "Solo un incidente di percorso"

La reazione di Pd e M5s

Si è subito scagliata all'attacco l'opposizione, con la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha commentato così la vicenda: "La verità è che questo esecutivo non sta in piedi, incapace di passare dalla propaganda ai fatti". Daniele Manca e Beatrice Lorenzin, esponenti dem in commissione Bilancio al Senato, sottolineano: “Questo era un provvedimento simbolo, ma si è trasformato nel primo grande fallimento di questa maggioranza”. Su Facebook anche Giuseppe Conte non risparmia le critiche all'attuale esecutivo: "In mezzo a questo caos il carovita sottrae 61 miliardi dal conto corrente degli italiani e Meloni, che prometteva 1000 euro con un click a tutti durante il Covid, resta a guardare”.