De Micheli: "Sui trasporti pubblici obbligo di mascherina"

"Per il trasporto locale abbiamo ragionato su un sistema di flussi complessi pensando anche a chi torna al lavoro. Ci sarà una riduzione dei posti in piedi E L'obbligo della mascherina chirurgica, mentre in passato era sufficiente quella di stoffa". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. Sui mezzi pubblici, ha aggiunto, "dovranno esserci distributori di disinfettante e il personale dovrà verificare che la mascherina sia indossata".