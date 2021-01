De Magistris annuncia: "Mi candido a presidente della Calabria" | Non lascerà l'incarico da sindaco di Napoli

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha rotto gli indugi e ha annunciato ufficialmente l'intenzione di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria , dove si dovrebbe votare l'11 aprile. Durante la giornata de Magistris sarà a Cosenza e a Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale.

Ma non lascerà l'incarico di primo cittadino partenopeo, in scadenza quest'anno, per il quale è al secondo mandato e non è ricandidabile perché la legge regionale calabrese non prevede incompatibilità a differenza di quella campana.

De Magistris conosce bene la Calabria: è stato sostituto procuratore della Repubblica a Catanzaro all'inizio degli anni Duemila; la moglie, Maria Teresa Dolce, è originaria della stessa città calabrese e trascorrono spesso le vacanze estive in quei luoghi.

Del resto l'ex pm aveva già lasciato intravedere questa possibilità negli scorsi giorni, tracciando anche la strada della sua corsa: "Se dovessi accettare - aveva detto - sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”.