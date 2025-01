De Luca: "Sul terzo mandato il governo ha paura degli elettori"

Alla domanda su come si porrà rispetto al Partito Democratico e a un eventuale candidato del centrosinistra per le regionali, De Luca ha risposto: "Non siamo in vendita e non cederemo mai la dignità di Napoli e della Campania". E se la Consulta dovesse decidere prima delle elezioni, De Luca ha detto che "uno dei tentativi che fa chi ha paura degli elettori è creare paura e incertezza. Noi ci muoveremo in un contesto di legalità e pensiamo a lavorare. Punto".