Ddl Zan, Pd: "Non c'è l'accordo, si va in Aula"

Non è stato raggiunto un accordo tra le parti politiche al tavolo di maggioranza sul ddl Zan. Lo riferisce il Pd. La legge per il contrasto all'omotransfobia approda così nell'Aula del Senato per il voto del calendario dei lavori. "Inizia la battaglia parlamentare, voteremo no al calendario", afferma la Lega, la quale aveva chiesto tempo per valutare la proposta di mediazione del relatore Ostellari, presidente della commissione Giustizia.