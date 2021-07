Ddl Zan, l'appello di Letta a Italia Viva: "Basta con i giochetti, il testo vada in Senato senza modifiche"

In una giornata fitta di appuntamenti per il ddl Zan si infiamma la disputa tra Pd e Italia Viva sul provvedimento anti-omofobia. Dopo aver approvato la norma a Montecitorio infatti, in vista del passaggio in Senato Matteo Renzi si mette di traverso e chiede diverse correzioni in corsa in un "asse" con Salvini. Ma Enrico Letta ribatte duro: "Basta con i giochetti, Italia Viva non si presti ai giochi della Lega".

Renzi-Salvini-Tajani e i punti controversi - In mattinata ci sarà il confronto tra Renzi, Salvini e Tajani che punterebbero a eliminare dal testo i riferimenti a identità di genere, reati di opinione, attività contro l'omotransfobia a scuola. Il segretario del Pd chiede a Italia Viva "coerenza" e auspica che i suoi senatori non cadano in quella che definisce una "trappola" che farebbe naufragare definitivamente il testo. Nel pomeriggio, dopo il tavolo dei capigruppo di maggioranza per tentare un'ultima mediazione sugli emendamenti, si vota il calendario di Palazzo Madama, con la legge in programma il 13 luglio.

Letta a Renzi: "Siamo seri" - Pd, M5s e Leu puntano quindi a fare la conta a Palazzo Madama settimana prossima, in modo che ognuno "si prenda le sue responsabilità". Il messaggio a Renzi è chiaro. "Se sono seri, ce la si fa - dice Letta a "In Onda" -. Non è serio invece sfilarsi, nascondendosi dietro il voto segreto". Che quindi il Pd non intende chiedere.

Salvini: via i passaggi critici - D'altra parte, Salvini ha subito alzato i toni dicendo di essere determinato a togliere "quelli che anche secondo il Santo Padre sono passaggi critici - le scuole, i bimbi la cui educazione spetta a mamma e papà, i reati di opinione" e a concentrarsi invece "sulle punizioni di chi abusa o aggredisce due ragazzi o due ragazze che hanno tutto il diritto di amarsi. Spero che Letta e il Pd non insistano sulla loro strada solitaria perché rischiano di affossare definitivamente la legge".

L'affondo di Renzi - Dello stesso rischio ha parlato Renzi sottolineando che, con lo scrutinio segreto, la maggioranza che sostiene il ddl ha 10-15 voti di differenza e che alcuni senatori (non quelli di Iv, ha detto) sono pronti ad affossarla. Ma Letta è convinto che siano solo "giochetti" e lancia a Renzi un appello alla coerenza. Auspicando che il testo vada in Aula a Palazzo Madama il 13 luglio senza modifiche.